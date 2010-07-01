Білорусь з 1 липня підвищила тариф на транспортування нафти
11:56, 01 липня 2010Енергетика
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До 1,6 дол. за тону та 100 км
Білорусія з 1 липня підвищила тариф на транспортування нафтопродуктів через свою територію по магістральних нафтопродуктопроводах до 1,6 долара за тону на 100 кілометрів, повідомив РІА «Новини» представник міністерства економіки республіки.
"Постановою Мінекономіки №79 з 1 липня поточного року тариф підвищений на 12,7% і складає 1,6 долара за тону нафтопродуктів, переміщених на відстань 100 кілометрів", - уточнив представник міністерства.
Він додав що постанова прийнята відповідно до угоди між урядом Білорусії і урядом Росії про взаємодію при експлуатації магістральних нафтопродуктопроводів, розташованих на території Білорусії, від 8 червня 2004 року.
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