Рада створила ТСК з розслідування ситуації з «РосУкрЕнерго»

Парламент створив Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради України щодо рішення Стокгольмського арбітражного суду, розслідування фактів корупційної діяльності ЗАТ "РосУкрЕнерго" і причетності до цього посадовців органів державної влади, арешту екс-голови Державної митної служби Анатолія МАКАРЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, за прийняття відповідної постанови проголосували 238 народних депутатів з 427, зареєстрованих в сесійній залі.

Основним завданням Тимчасової слідчої комісії буде розслідування діяльності ЗАТ "РосУкрЕнерго" і причетності посадовців органів державної влади до постачань природного газу в Україну, розподілу і продажу його кінцевим споживачам, дослідження стану розрахунків українських споживачів з ЗАТ "РосУкрЕнерго" за спожитий газ, обгрунтованість тарифів на зберігання газу ЗАТ "РосУкрЕнерго" в газосховищах України і можливі порушення монопольного законодавства України у сфері газопостачання. Також ТСК розслідуватиме правомірність порушення кримінальної справи проти екс-голови Державної митної служби А. МАКАРЕНКА і застосування до нього запобіжних заходів у вигляді узяття під варту і надання українському суспільству неупередженої інформації щодо рішення Стокгольмського арбітражного суду.

До ТСК увійдуть 11 народних депутатів. Головою ТСК обраний депутат від НУ-НС Роман ЗВАРИЧ, його заступником депутат від Партії регіонів Анатолій КІНАХ. До складу комісії також увійшли від Партії регіонів - Валерій БОНДИК, Павло СУЛКОВСЬКИЙ і Олексій ЛЕЛЮК, від БЮТ - Руслан БОГДАН, Михайло ВОЛИНЕЦЬ, Олександр ГУДИМА, від НУ-НС Володимир АРЬЄВ, від Блоку Литвина - Валерій БАРАНОВ і від КПУ Алла АЛЕКСАНДРОВСЬКА.

Термін діяльності Тимчасової слідчої комісії складе три місяці.