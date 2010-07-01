НКРЕ має намір відмінити формульний принцип формування цін

Національна комісія регулювання електроенергетики має намір відмінити формульний принцип формування стартових цін на лоти на аукціонах з доступу до пропускної спроможності міждержавних мереж для експорту електроенергії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив представник робочої групи, яка розробила відповідні зміни в постанову НКРЕ, якою затверджувався порядок проведення експортних аукціонів.

За його словами, відмова від формульного принципу передбачає, що стартова ціна на лоти формуватиметься, виходячи з пропозицій самих учасників, які вони подаватимуть в своїх заявках на участь в аукціоні.

При цьому аукціонна комісія «Укренерго» визначатиме стартовою максимальну ціну, запропоновану потенційними учасниками аукціону.

«Стартова ціна визначатиметься за максимальною ціною, запропонованою в заявках», - пояснив представник робочої групи.

Крім того, змінами передбачена також можливість тимчасової відмови від послуг оператора переможцями річних аукціонів. Осяги, які в даному випадку звільнилися, виставлятимуться на щомісячні аукціони.

При цьому переможець річного аукціону буде зобов`язаний компенсувати операторові НЕК «Укренерго» різницю між ціною, раніше обумовленою з переможцем річного аукціону, і ціною, за якою даний лот, який звільнився, буде реалізований на місячному аукціоні.

Крім того, додав представник робочої групи, зміни в порядок передбачають введення формульного принципу визначення гарантійного внеску учасниками аукціону.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні НКРЕ схвалила зміни в порядок проведення аукціонів, і планує їх оприлюднити на своєму офіційному сайті для обговорення зацікавленими сторонами.