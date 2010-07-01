Тимошенко оприлюднила текст рішення Стокгольмського арбітражу
Щодо повернення РУЕ 11 млрд. кубометрів газу
Лідер опозиції Юлія ТИМОШЕНКО оприлюднила текст рішення Стокгольмського арбітражного суду щодо повернення компанії «РосУкрЕнерго» 11 млрд. кубометрів газу, з якого випливає, що під час судових слухань у Стокгольмі НАК «Нафтогаз України» відмовився від своєї позиції про наявність правових підтверджень законності придбання цього газу у ВАТ «Газпром».
Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на засіданні опозиційного уряду.
«В будь-якій країні після оприлюднення таких документів і цих фактів це призвело б як мінімум до самовідставки уряду й Президента, а там, де є більше совісті і більше честі, можливо, посадовці, які були до цього причетні в інших країнах взагалі наклали б на себе руки від ганьби, пов’язаної з такими обставинами», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
Лідер опозиції зачитала декілька основних пунктів рішення Стокгольмського арбітражу, в яких йдеться про те, що НАК «Нафтогаз України» визнав, що не має достатніх правових підстав для володіння природним газом в обсязі 11 млрд. куб. м, а також добровільно взяв на себе зобов’язання сплатити штрафні санкції у зв’язку з цим конфліктом.
«У постановчій частині рішення арбітражного суду арбітражний суд, оцінюючи, що все що приймається, носить присмак корупції, вони спеціально пунктом 8 постановчої частини вносять такий пункт. Цитую: «В связи среди прочего НАК «Нафтогаз» более не утверждает, что предполагаемое приобретение 11 млрд. куб. м газа 3 февраля 2009 года имело достаточные правовые основания, эта позиция подтверждается доказательствами в расположении трибунала». Все, що тут викладено, – це, по суті справи, історія злочину. Це те, за що рано чи пізно будуть відповідати посадовці на чолі з Віктором ЯНУКОВИЧЕМ за те, що вони прямо здали в арбітражному Стокгольмському суді інтереси України, позицію «Нафтогазу», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.
Як повідомляв УНІАН, 8 червня Стокгольмський арбітражний трибунал зобов`язав НАК «Нафтогаз України» повернути «РосУкрЕнерго» 11 млрд. куб. м газу. Цей обсяг газу було вилучено «Нафтогазом» у «РосУкрЕнерго» в 2009 році як компенсація після того, як в результаті підписання прямого контракту між НАК і «Газпромом» у січні 2009 року «РосУкрЕнерго» було виключене зі схеми поставок газу до України і за її межі. Це було зроблено за узгодженням з «Газпромом», який володіє 50% «РосУкрЕнерго».
До того ж 8 червня Стокгольмський арбітражний трибунал ухвалив, що «РосУкрЕнерго» одержить від «Нафтогазу» додатковий об`єм газу у розмірі 1,1 млрд. куб. м газу як неустойку за порушення умов контракту.
Дане рішення є наступним після ухваленого рішення Стокгольмського арбітражного трибуналу від 30 березня 2010 року про відшкодування «РосУкрЕнерго» близько 200 млн. доларів за різні порушення «Нафтогазом» умов контрактів на поставку, транзит і зберігання газу.