Тимошенко оприлюднила текст рішення Стокгольмського арбітражу

Лідер опозиції Юлія ТИМОШЕНКО оприлюднила текст рішення Стокгольмського арбітражного суду щодо повернення компанії «РосУкрЕнерго» 11 млрд. кубометрів газу, з якого випливає, що під час судових слухань у Стокгольмі НАК «Нафтогаз України» відмовився від своєї позиції про наявність правових підтверджень законності придбання цього газу у ВАТ «Газпром».

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на засіданні опозиційного уряду.

«В будь-якій країні після оприлюднення таких документів і цих фактів це призвело б як мінімум до самовідставки уряду й Президента, а там, де є більше совісті і більше честі, можливо, посадовці, які були до цього причетні в інших країнах взагалі наклали б на себе руки від ганьби, пов’язаної з такими обставинами», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер опозиції зачитала декілька основних пунктів рішення Стокгольмського арбітражу, в яких йдеться про те, що НАК «Нафтогаз України» визнав, що не має достатніх правових підстав для володіння природним газом в обсязі 11 млрд. куб. м, а також добровільно взяв на себе зобов’язання сплатити штрафні санкції у зв’язку з цим конфліктом.

«У постановчій частині рішення арбітражного суду арбітражний суд, оцінюючи, що все що приймається, носить присмак корупції, вони спеціально пунктом 8 постановчої частини вносять такий пункт. Цитую: «В связи среди прочего НАК «Нафтогаз» более не утверждает, что предполагаемое приобретение 11 млрд. куб. м газа 3 февраля 2009 года имело достаточные правовые основания, эта позиция подтверждается доказательствами в расположении трибунала». Все, що тут викладено, – це, по суті справи, історія злочину. Це те, за що рано чи пізно будуть відповідати посадовці на чолі з Віктором ЯНУКОВИЧЕМ за те, що вони прямо здали в арбітражному Стокгольмському суді інтереси України, позицію «Нафтогазу», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня Стокгольмський арбітражний трибунал зобов`язав НАК «Нафтогаз України» повернути «РосУкрЕнерго» 11 млрд. куб. м газу. Цей обсяг газу було вилучено «Нафтогазом» у «РосУкрЕнерго» в 2009 році як компенсація після того, як в результаті підписання прямого контракту між НАК і «Газпромом» у січні 2009 року «РосУкрЕнерго» було виключене зі схеми поставок газу до України і за її межі. Це було зроблено за узгодженням з «Газпромом», який володіє 50% «РосУкрЕнерго».

До того ж 8 червня Стокгольмський арбітражний трибунал ухвалив, що «РосУкрЕнерго» одержить від «Нафтогазу» додатковий об`єм газу у розмірі 1,1 млрд. куб. м газу як неустойку за порушення умов контракту.

Дане рішення є наступним після ухваленого рішення Стокгольмського арбітражного трибуналу від 30 березня 2010 року про відшкодування «РосУкрЕнерго» близько 200 млн. доларів за різні порушення «Нафтогазом» умов контрактів на поставку, транзит і зберігання газу.