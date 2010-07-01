Україна має намір залучити понад 4,3 млрд. євро

Україна має намір залучити 4,3 млрд. євро в реалізацію інвестиційних проектів у сфері електроенергетики.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства палива та енергетики.

Згідно з повідомленням, зокрема, сьогодні на стадії запуску знаходяться п`ять інвестиційних проектів загальною вартістю 1,46 млрд. євро, з них 1 млрд. євро і планується залучити за рахунок кредитів міжнародних фінансових організацій (Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР) і KFW).

Зокрема, це проекти будівництва повітряної лінії 750 Кв «Запорізька АЕС – Каховська» (загальна вартість 500 млн. євро), реабілітації гідрогенеруючих потужностей ВАТ «Укргідроенерго» (690 млн. євро), підвищення ефективності передачі електроенергії шляхом модернізації підстанцій (НЕК «Укренерго», 120 млн. євро), реабілітації енергоблоку №2 Трипільської ТЕС ВАТ «Центренерго» (150 млн. євро).

У стадії розробки перебувають три інвестиційні проекти загальною вартістю понад 2 млрд. євро. Зокрема, це проект зведеної програми підвищення безпеки енергоблоків АЕС України (оцінюється в 1,448 млрд. євро за рахунок кредиту ЄБРР і «Євратома»), проект будівництва ВЛ 330 кВ «Новоодеська-Арциз» (кредит ЄІИБ і ЄБРР під держгарантії), а також проект будівництва Каховської ГЕС – 2 (300 млн. євро, кредит ЄБРР під держгарантії).

Крім того, в рамках програми реформування енергетичного сектора у МБРР планується залучити під держгарантії 500 млн. дол. (401 млн. євро), зокрема на реалізацію проекту реабілітації ТЕС (300 млн. дол.) і на реалізацію другої фази «Проекту передачі електроенергії» (200 млн. дол.)

Також Мінпаливенерго розроблено проект для залучення цільових екологічних (зелених) інвестицій у сумі 205 млн. євро для фінансування добудови першої черги Дністровської ГАЕС.

Також ведуться робочі консультації з корпорацією Chint Electrics Co. і Експортно-імпортним банком Китаю для визначення умов кредитування для фінансування розробленого інвестиційного проекту «Реконструкція електричних мереж напругою 0,4 - 110 кВ і підстанцій ВАТ «Крименерго» вартістю 170 млн. євро.

Мінпаливенерго також розраховує залучити до 65 млн. євро в рамках механізмів Кіотського протоколу. Зазначені кошти планується направити на проекти реконструкції ГЕС «Укргідроенерго», а також реконструкцію енергоблоків Бурштинської, Трипільської, Старобешевської та Слов`янської ТЕС.

Прес-служба міністерства повідомляє також, що сьогодні у сфері електроенергетики вже реалізуються шість інвестиційних проектів загальною вартістю 725 млн. дол. і 547,6 млн. євро, з них як кредити ЄБРР, МБРР і ЄІБ залучено 419 млн. євро і 431 млн. дол.