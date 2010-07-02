Нафта подешевшала ще на 3%

Ціни на нафту на світових ринках у четвер, 1 липня, знизилися більш ніж на 3% на тлі слабких даних про обсяг виробництва в Китаї і стурбованості інвесторів економічним зростанням у США, передає Reuters.

На нью-йоркській біржі NYMEХ (New York Merchantile Exchange) вартість серпневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки Light Sweet Crude Oil знизилася на 2,68 долара - до 72,95 долара за барель.

Ціна серпневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil на лондонській біржі IСE (InterContinental Exchange Futures) за підсумками торгів знизилася на 2,67 долара - до 72,34 долара за барель.