Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО прибула до Апеляційного суду Києва, який, як заплановано, розглядатиме скаргу на взяття під варту колишнього начальника Державної митної служби України Анатолія МАКАРЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, біля центрального входу до суду за парканом на підтримку А.МАКАРЕНКА зібрались близько 500 прихильників БЮТ.

Участники акції на підтримку А.МАКАРЕНКА тримають державні прапори і плакати з написами: «СБУ – ворог митниці», «Макаренко – честь і совість України», «Свободу патріоту Макаренку!».