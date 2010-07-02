Близько 3 тисяч осіб пікетують Апеляційний суд Києва
11:22, 02 липня 2010Енергетика
0
Вимагають звільнити Макаренка
Близько 3 тисяч осіб пікетують Апеляційний суд міста Києва з вимогою припинити політичні переслідування представників опозиції і звільнити з-під варти колишнього голову Державної митної служби Анатолія МАКАРЕНКА.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської партійної організації ВО "Батьківщина".
Учасники акції тримають національні прапори і транспаранти з вимогами до влади припинити репресії і узурпацію судової системи.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter