Клюєв вважає перспективним видобуток сланцевого газу в Україні

Перший віце-прем'єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ бачить велику перспективу у видобутку сланцевого газу в країні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав учора увечері на прес-конференції в Краматорську (Донецька обл.), де перебував з робочим візитом.

А. КЛЮЄВ зазначив, що сьогодні в Україні фахівці вивчають американський досвід видобутку сланцевого газу, природні запаси якого у нас в країні досить великі.

"У нас одні з найбільших родовищ сланцю на Україні. Ми почали вивчати досвід щодо сланцевого газу. В Америці, наприклад, за три роки, а вони почали добувати практично з нуля, добувають 40 млрд. кубів на рік цього сланцевого газу", - сказав він.

При цьому перший віце-прем'єр-міністр додав, що собівартість сланцевого газу хоча і вища за звичайний газ, проте, його виробництво перспективне. "Собівартість там, звичайно, набагато вища, ніж видобуток звичайного газу - десь за 1 тис. кубів - 120-150 доларів, але це все одно не 450 доларів. Тому це велика перспектива. І зараз ми цим займаємося", - повідомив перший віце-прем'єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, міністр палива і енергетики України Юрій БОЙКО заявив, що Україна розраховує до кінця року створити спільне підприємство (СП) з компаніями Shell (Нідерланди) і ExxonMobil (США) з видобутку вугільного метану і сланцевого газу на території України.

Довідка УНІАН. Сланцевий газ - природний газ, що добувається зы сланцю, поширеної осадової породи.

Сланцевий газ змінив енергетичний ринок США і забезпечує 15-20% видобутку. У 2009 році США уперше з 2001 року обігнали Росію з видобутку газу, в основному за рахунок сланцевого газу.

Найбільші нафтові компанії, включаючи ExxonMobil і Shell, отримали ліцензії на пошук сланцевого газу в Швеції, Польщі, Німеччині та Франції. Таким чином, сланцевий газ може незабаром прийти в Європу, змінивши баланс сил у її стосунках з Росією.