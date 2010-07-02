Суд залишив Макаренка під вартою

Апеляційний суд міста Києва залишив у силі рішення Печерського районного суду столиці від 24 червня, який обрав для колишнього голови Державної митної служби Анатолія МАКАРАЕНКА міру запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказано в резулятивній частині постанови, яку оголосила сьогодні колегія Апеляційного суду.

Як зазначено у документі, "заслухавши пояснення сторін суд вирішив постанову Печерського райсуду від 24 червня про обрання А. МАКАРЕНКУ запобіжного заходу залишити без змін".

Повний текст постанови сторони-учасниці процесу можуть отримати не раніше вівторка-середи наступного тижня.

Як повідомляв УНІАН, 11 червня голова СБУ Валерій ХОРОШКОВСКИЙ заявив, що Служба безпеки України порушила кримінальну справу за фактом нанесення державі Україна збитку у зв'язку з рішенням Стокгольмського арбітражу за позовом компанії "РосУкрЕнерго" до НАК "Нафтогаз України".

23 червня Головне слідче управління СБУ порушило щодо екс-голови Державної митної служби А. МАКАРЕНКА кримінальну справу за фактом службової недбалості.

СБУ викликала А. МАКАРЕНКА 23 червня у якості свідка у кримінальній справі про незаконне митне оформлення газу, що належав компанії "РосУкрЕнерго", і який згідно з угодою з російським ВАТ "Газпром" був проданий НАК "Нафтогазу України".

Після допиту А. МАКАРЕНКУ вручили постанову про затримання.

Печерський районний суд Києва 25 червня виніс постанову про обрання до А. МАКАРЕНКА запобіжного заходу у вигляді арешту терміном на два місяці.