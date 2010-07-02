Ціни на нафтопродукти за тиждень знизилися на 0,1%

З 25 червня до 2 липня 2010 року середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти знизилися в середньому на 0,1%. Про це УНІАН повідомили в Консалтинговій групі "А-95" (м. Київ).

За даними моніторингу Консалтингової групи "А-95", з 25 червня до 2 липня 2010 року середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти змінилися таким чином:

Бензин А- 80 - знизилися на 0,1% - з 6,95 грн./літр до 6,94 грн./літр

Бензин А- 92 - знизилися на 0,1% - з 7,30 грн./літр до 7,29 грн./літр

Бензин А- 95 - знизилися на 0,1% - з 7,63 грн./літр до 7,62 грн./літр

Дизельне паливо - збереглися на рівні 6,86 грн./літр.

Нагадаємо, баланс (сукупність виробництва, імпорту і експорту) бензинів за підсумками 2009 року в Україні склав 4,24 млн. тон (у 2008 році - 4,75 млн. тон), а дизельного палива - 4,36 млн. тон (у 2008 році - 5,29 млн. тон).

Довідка УНІАН. ТОВ "Консалтингова група "А-95" створено в травні 2008 року. Компанія займається професійними дослідженнями і моніторингом ринку нафтопродуктів.