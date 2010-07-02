Лисичанський НПЗ готовий до випуску дизельного палива Євро-4

Лисичанський НПЗ (ЗАТ "ЛІНІК", Луганська область) 1 липня вийшов в режим після проведення планового капітального ремонту у травні-червні і повністю готовий до випуску дизельного палива із вмістом сірки не вище 50 ppm (відповідає нормам Євро- 4).

Про це УНІАН повідомили в департаменті зі зв'язків з громадськістю ТОВ "ТНК-ВР Коммерс".

У повідомленні сказано, що до кінця поточного місяця підприємство має намір переробити понад 110 тис. тон сировини, виробивши з нього близько 24 тис. тон бензинів і 13 тис. тон дизельного палива.

"Під час планової зупинки НПЗ провели реконструкцію установки гідроочищення дизельних палив. Тепер підприємство може випускати усе товарне дизельне паливо із залишковим вмістом сірки не вище 50 ppm, тобто відповідно до норм Євро-4", - сказав голова правління ТОВ "ТНК-ВР Коммерс" Дідьє КАЗІМІРО.

За словами топ-менеджера, компанія забезпечує власні і джобберські АЗС виключно дизельним паливом нового стандарту.

"Ми розраховуємо, що плани країни з впровадження європейських стандартів якості не мінятимуться, і з початку 2011 року ми зможемо запропонувати українським споживачам не лише дизпаливо, але і бензин Євро- 4 виробництва Лисичанського НПЗ", - сказав Д. КАЗІМІРО.

Як повідомляли раніше, з моменту купівлі інвестором контрольного пакету акцій Лисичанського НПЗ у 2000 році на заводі було побудовано шість нових виробничих установок, а також модернізована установка отримання елементарної сірки. Загальний об'єм інвестицій в підприємство за минулі десять років склав близько 500 млн. дол.

До 2004 року Лисичанський НПЗ зупинявся на ремонт кожні шість місяців, а основним завданням було відновлення нормальної працездатності устаткування. Завдяки ТНК-ВР, який реалізовує програму розвитку підприємства, у 2004 році НПЗ перейшов на річний робочий цикл, а з 2006 року зупиняється на ремонт один раз на два роки. Останній раз капітальний ремонт на "ЛІНІКу" проводили у 2008 році.

Довідка УНІАН. Лисичанський НПЗ (Луганська обл.) - другий за потужністю в Україні завод, здатний щорічно переробляти 16 млн. тон нафти. Завод належить російсько-британському холдингу ТНК-ВР.

ЗАТ "ЛІНІК", яке є власником виробничих потужностей Лисичанського НПЗ, входить до групи компаній ТНК-ВР в Україні.

Група ТНК-ВР входить в десятку найбільших приватних нафтових компаній у світі за обсягами видобутку нафти. Компанія створена у 2003 році в результаті злиття нафтових і газових активів компанії ВР в Росії і нафтогазових активів консорціуму Альфа, Аксесс/Ренова (ААР).