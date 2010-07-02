В Одеський порт доставили третю партію нафти для Білорусі

Танкер "Дженмар діфенс" з венесуельською нафтою для Білорусі пришвартувався сьогодні біля причалу нафтогазового терміналу Одеського морського торговельного порту.

Як повідомили УНІАН в диспетчерській нафтогазового терміналу, у танках судна понад 80 тис. тон вуглеводневої сировини. Перевалку третьої партії нафти в місткості нафтобази порту планують провести протягом чотирьох днів. Потім її доставлять залізничними цистернами на Мозирський НПЗ в Білорусь.

Як повідомляв раніше УНІАН, у травні 2010 року Білорусь почала поставляти для Мозирського нафтопереробного заводу нафту з Венесуели через територію України. У травні-червні через Одеський торговельний морський порт в Білорусь транспортовано 160 тисяч тон венесуельської нафти. Протягом року через Одеський морський торговельний порт, згідно з досягнутими домовленостями, буде поставлено на Мозирський НПЗ для подальшої переробки і реалізації близько 4 млн. тон венесуельської нафти. Попередню партію у 80 тис. тон вуглеводневої сировини доставив у порт 19 червня танкер "Мінерва Софія".