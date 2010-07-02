Україна та РФ можуть визначитися з партнерством до кінця року

Україна і Росія можуть домовитися про форму партнерства у газовій сфері до кінця поточного року.

Про це сказав перший віце-прем'єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ сьогодні в Ялті під час Міжнародного інвестиційного форуму "Фінансування посткризових економік держав - учасників СНД. Актуальні проблеми. Нові можливості", повідомили УНІАН у прес-службі першого віце-прем'єра.

"Є декілька моделей співпраці: створення спільного підприємства, газовий консорціум. Я думаю, що до кінця року ми зможемо визначитися з формою співпраці", - сказав А.КЛЮЄВ.

Як повідомляв УНІАН, 28 травня голова правління ВАТ "Газпром" Олексій МІЛЛЕР за підсумками зустрічі в Москві з міністром палива і енергетики України Юрієм БОЙКОМ повідомив, що спільне підприємство за участю ВАТ "Газпром" і НАК "Нафтогаз України" на першому етапі може бути створений на паритетних основах.

"Першим кроком може стати створення спільного підприємства двох компаній на паритетних основах - 50 на 50. Зараз необхідно визначитися з переліком активів, які могли б бути внесені до спільного підприємства кожної із сторін", - сказав О. МІЛЛЕР.