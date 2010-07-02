Вартість транзиту російського газу через Білорусь становитиме 1,88 дол.

Вартість транзиту російського газу через територію Республіки Білорусь становитиме 1,88 дол. на 100 км.

Як повідомили УНІАН в управлінні інформації російської газової компанії, сьогодні ВАТ «Газпром» і ВАТ «Белтрансгаз» підписали відповідні доповнення до контракту на постачання і транзит газу в 2007-2011 роках.

«Враховуючи, що білоруська сторона підвищила на 2010 рік оптову націнку на газ, що реалізується ВАТ «Белтрансгаз», як це і передбачалося при купівлі пакета акцій підприємства «Газпромом», до 11,09 дол., ставка за транзит російського газу мережами ВАТ «Белтрансгаз» у 2010 році становитиме 1,88 дол. на 100 км», – говориться в повідомленні.

Також «Газпром» і уряд Білорусі підписали протокол про відрахування спільної білорусько-російської газотранспортної організації ВАТ «Белтрансгаз» до Інноваційного фонду Міністерства енергетики Білорусі.

Згідно з протоколом, білоруська сторона зобов`язується встановити на 2011-2012 роки норматив відрахувань ВАТ «Белтрансгаз» до інноваційних фондів Республіки Білорусь на рівні, що не перевищує мінімальний розмір цього нормативу в Республіці. Білоруська сторона гарантує, що не встановлюватиме індивідуальні податки, збори і відрахування для ВАТ «Белтрансгаз». Кошти, що вивільняються завдяки зменшенню відрахувань до інноваційного фонду, планується спрямовувати на будівництво підземних сховищ газу в Білорусі.

Рішення ухвалені в рамках домовленостей, закріплених в протоколі з питань створення спільної білорусько-російської газотранспортної організації ВАТ «Белтрансгаз» від 31 грудня 2006 року.

Довідка УНІАН. 31 грудня 2006 року ВАТ «Газпром» і ВАТ «Белтрансгаз» підписали контракт на постачання і транзит газу в 2007-2011 роках. Документом, зокрема, була визначена формула ціни з 1 січня 2008 року (що відповідає формулі ціни при постачанні російського газу до Європи), а також знижувальні коефіцієнти ціни на 2008-2010 роки (0,67, 0,8 і 0,9 відповідно). При цьому в 2009 році, в умовах світової фінансово-економічної кризи, «Газпром» погодився зменшити знижувальний коефіцієнт з 0,8 до 0,7.

Відповідно до контракту, розрахована за формулою ціна російського газу, що поставляється в Республіку Білорусь, становила в I кварталі 2010 року 169 дол. за 1 тис. куб. м, у II кварталі – 185 дол., а в III кварталі очікується на рівні 193-194 дол.

У протоколі з питань створення спільної білорусько-російської газотранспортної організації ВАТ «Белтрансгаз» від 31 грудня 2006 року закріплено, що збільшення ставки за транзит російського газу мережами підприємства в 2009-2011 роках здійснюється за умови введення білоруською стороною певних оптових націнок на перепродаж газу покупцям Республіки Білорусь.

У травні 2007 року ВАТ «Газпром» і Державний комітет з майна Республіки Білорусь підписали договір купівлі-продажу 50% акцій ВАТ «Белтрансгаз» за 2,5 млрд. дол. рівними частками впродовж чотирьох років. У 2010 році угоду було завершено.