Україна більше не матиме газової залежності від Росії?

Україна більше не матиме прямої газової залежності від Росії, заявив міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО у прямому ефірі програми «Велика політика» на телеканалі «Інтер» у п’ятницю ввечері.

«Ми знаємо одне, що лінійної залежності від Росії ми більше не матимемо. Не тому що ми проти неї, ми просто хочемо знайти взаємоприйнятний баланс інтересів. І думаю, що не так вже багато часу потрібно, щоб розумні люди і тут, і в Москві зрозуміли, у чому він полягає», - наголосив міністр.

За його словами, Україна має сильні позиції у питанні транзиту газу незалежно від позицій чи емоцій будь-якої держави. Міністр підкреслив, що шлях постачання газу з Росії та Центральної Азії до Європи через Україну є найбільш надійним, оскільки пролягає через суходіл. «Будь-яка аварія, вона нейтралізується протягом декількох годин», - зауважив він.

Як сказав К.ГРИЩЕНКО, найголовніша перевага української газотранспортної системи полягає у тому, що вона вже існує і її потрібно лише трохи модернізувати. «Для чого вкладати від 20 до 25 мільярдів… А ми знаємо, як під час тендеру пропонують мінімальні ціни, а потім вони злітають вдвічі… Навіщо витрачати величезні кошти (на будівництво нової труби – УНІАН), до того ж ЄС потрібно рятувати Грецію, не дай Боже, ще декілька країн… Навіщо займатись тим, що не має жодного підґрунтя у реальній економіці», - підкреслив він.

К.ГРИЩЕНКО зазначив, що саме таку позицію Україна намагається донести до своїх партнерів у Росії та Європейському Союзі, щоб формула відносин у цій сфері відповідала національним інтересам трьох сторін: виробника, споживача і транзитера.