Україна збільшила транзит газу до Європи на 30%

ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України», за оперативними даними, у січні-червні 2010 року збільшила транзит природного газу до країн Європи на 30,2%, або 11,8 млрд. куб. м, порівняно з аналогічним періодом 2009 року – до 50,9 млрд. куб. м.

Про це УНІАН повідомило джерело в уряді.

За його інформацією, у червні ц.р. транзит природного газу до країн Європи становив 7,2 млрд. куб. м.

Також співрозмовник агентства зазначив, що з початку року компанія закачала у підземні сховища газу (ПСГ) 5,447 млрд. куб. м газу.

Як повідомляв УНІАН, у 2009 році ДК “Укртрансгаз” НАК “Нафтогаз України” скоротила транзит природного газу до країн Європи на 20,4%, або 24,4 млрд. куб. м, порівняно з 2008 роком – до 95,2 млрд. куб. м.

Довідка УНІАН. ДК “Укртрансгаз” є оператором газотранспортної системи України. Компанія експлуатує 36,6 тис. км магістральних газопроводів і газопроводів-відведень.