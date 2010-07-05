Енергоатом наростив випуск електроенергії до 43,7 млрд.кВт/год

За оперативними даними, у січні-червні поточного року енергогенеруючі потужності НАЕК "Енергоатом" збільшили виробіток електроенергії на 6,4%, або 2,628 млрд. кВт/год порівняно з аналогічним періодом 2009 року - до 43,725 млрд. кВт/год.

Про це УНІАН повідомили в НАЕК "Енергоатом".

Згідно з повідомленням, АЕС компанії у січні-червні збільшили вироблення на 6,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 43,619 млрд. кВт/год.

За звітний період Запорізька АЕС (ЗАЕС) збільшила вироблення електроенергії на 1,1% - до 19,654 млрд. кВт/год, Хмельницька АЕС (ХАЕС) - на 24%, до 7,343 млрд. кВт/год, Рівненська АЕС (РАЕС) - на 16,2%, до 8,263 млрд. кВт/год.

Водночас Південно-українська АЕС (ПУАЕС) без урахування каскаду ГЕС-ГАЕС скоротила вироблення на 1,5% - до 8,358 млрд. кВт/год.

Вироблення електроенергії на Ташлицькій ГЕС та Олександрівській ГАЕС, що входять до складу Південного енерговузла, у січні-червні скоротилося на 21,7% - до 105,1 млн. кВт/год.

На генпотужностях відособленого підрозділу "Донузлавська ВЕС", що перейшов в управління компанії минулого року, у січні-червні вироблено 1,389 млн. кВт/год електроенергії.

За оперативними даними, у першому півріччі "Енергоатом" відпустив ДП "Енергоринок" 41,115 млрд. кВт/год електроенергії, що на 6,7%, або 2,572 млрд. кВт/год, більше, ніж за січень-червень 2009 року.

Частка генпотужностей компанії у вітчизняному виробництві електроенергії у січні-червні склала 46,7%, у червні - 50,4%.

Коефіцієнт використання встановленої потужності (КВВП) АЕС у січні-червні 2010 року склав 72,6% проти 68,2% в січні-червні 2009 року. При цьому за підсумками першого півріччя найбільший КВВП був зафіксований на ХАЕС - 84,5%, найменший, - на ПУАЕС - 64,2%.

У січні-червні зафіксовано 11 облікових порушень в роботі АЕС проти 5 порушень за аналогічний період 2009 року.

Недовиробіток електроенергії на АЕС через порушення склав 1,356 млрд. кВт/год.

Як повідомляв УНІАН, НАЕК "Енергоатом" розраховує, що у 2010 році корисний відпуск електроенергії генпотужностей компанії складе 81,583 млрд. кВт/год, об'єм вироблення - близько 87 млрд. кВт/год.

У 2009 році НАЕК "Енергоатом" скоротив виробництво електроенергії на 7,72%, або 6,962 млрд. кВт/год порівняно з 2008 роком - до 83,155 млрд. кВт/год.

Довідка УНІАН. ДП "НАЕК "Енергоатом" - провідний виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% в загальному обсязі виробництва електроенергії України.

Компанія об'єднує чотири діючі українські атомні електростанції з 15 енергоблоками, а також Ташлицьку ГАЕС і Олександрівську ГЕС сумарною встановленою потужністю 14 139,5 МВт.

На НАЕК "Енергоатом" покладені функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації усіх АЕС країни.