Росія відмінить для Білорусі митні збори на нафту

Митні збори на нафту і нафтопродукти будуть зняті для Білорусі після підписання і ратифікації країною всього пакету документів щодо створення Єдиного економічного простору Білорусі, Росії і Казахстану. Про це сьогодні в Астаны повідомив віце-прем`єр Білорусії Андрій Кобяков, передає кореспондент БЕЛТА.

Відповідне рішення закріплене в протоколі про окремі тимчасові вилучення з режиму функціонування єдиної митної території Митного союзу, який підписаний одночасно з рішенням у введенні в дію Митного кодексу.

Таким чином, митні збори на нафту і нафтопродукти для Білорусії будуть зняті автоматично, не чекаючи, коли документи по ЄЕП підпишуть і ратифікують Росія і Казахстан.