ТСК планує заслухати представників РУЕ і Тимошенко

На наступному засіданні Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з розслідування фактів корупційної діяльності компанії «РосУкрЕнерго» і арешту колишнього голови Державної митної служби України Анатолія МАКАРЕНКА планує заслухати представника ради директорів «РосУкрЕнерго», а також колишнього прем’єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалили члени комісії сьогодні на першому засіданні ТСК.

Крім того, на наступному засіданні вони планують заслухати інформацію колишнього міністра палива та енергетики Юрія ПРОДАНА, а також нинішнього міністра палива та енергетики Юрія БОЙКА.

Також члени ТСК Валерій БОНДИК (фракція Партії регіонів) і Володимир АР’ЄВ (фракція “Наша Україна – Народна самооборона”) мають намір провести зустріч із А.МАКАРЕНКОМ, щоб на наступному засіданні доповісти комісії про його версію подій навколо розмитнення 11 млрд. кубометрів газу у січні 2009 року.

Члени комісії попередньо досягнули домовленості, що наступне засідання ТСК відбудеться 12 липня 2010 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, на засіданні комісії голова ТСК Роман ЗВАРИЧ зазначив, що комісія звернеться з офіційним запитом до Державної виконавчої служби щодо надання інформації про те, чи відкрито провадження щодо виконання рішення Стокгольмського арбітражного суду.

Крім того, ТСК на наступному засіданні планує заслухати формацію генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА та голову СБУ Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО щодо обставин затримання та утримання А.МАКАРЕНКА.

«Ми запрошували їх на сьогодні, але вони не прийшли, тому наше запрошення залишається в силі», - сказав голова ТСК.

Як повідомляв УНІАН, 1 липня парламент створив Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради України щодо рішення Стокгольмського арбітражного суду, розслідування фактів корупційної діяльності ЗАТ «РосУкрЕнерго» і причетності до цього посадових осіб органів державної влади та арешту екс-голови Державної митної служби Анатолія МАКАРЕНКА.

Як повідомляв УНІАН, Стокгольмський арбітражний суд 8 червня 2010 року виніс ухвалу у тривалому господарському спорі між компанією “РосУкрЕнерго” і НАК "Нафтогаз України", зобов`язавши українську компанію повернути швейцарському трейдеру вилучені у січні 2009 року 11 млрд. кубометрів газу, і передати як неустойку ще 1,1 млрд. кубометрів.

Це рішення є наступним після раніше прийнятого Стокгольмським арбітражним судом рішення від 30 березня 2010 року про відшкодування “РосУкрЕнерго” близько 200 млн. доларів за різні порушення «Нафтогазом» умов контрактів на постачання, транзит і зберігання газу.

Служба безпеки України порушила кримінальну справу за фактом нанесення збитків державі.

23 червня Головне слідче управління СБУ порушило проти екс-голови Держмитслужби А.МАКАРЕНКА кримінальну справу за фактом службової недбалості ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України.