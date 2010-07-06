Ціна нафти на IСE продовжила падіння

Ціни нафти на торгах в Лондоні 5 липня знизилися на тлі побоювань уповільнення темпів відновлення світової економіки і макроекономічних даних із США.

Ціна серпневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil на лондонській біржі IСE (InterContinental Exchange Futures) за підсумками торгів знизилася на 0,18 долара - до 71,47 доларів за баррель, передає Reuters.

У Нью-Йорку у понеділок торги не проводяться, оскільки в США вихідний, перенесений з неділі - Дня незалежності.

На нафтові ціни негативно впливають дані минулого тижня щодо зменшення кількості робочих місць в США - найбільшому світовому споживачі енергоресурсів.