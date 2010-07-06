Україна збільшила видобуток вугілля до 35,9 млн. тонн

Вугледобувні підприємства України, за оперативними даними, у січні-червні 2010 року збільшили видобуток рядового вугілля на 3%, або 1,072 млн. тонн, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року – до 36,951 млн. тонн.

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві вугільної промисловості України.

Згідно з повідомленням, видобуток коксівного вугілля за шість місяців ц.р. виросла на 2,9%, або 363 тис. тонн, – до 12,961 млн. тонн, енергетичного, – на 3%, або 710 тис. тонн, – до 23,990 млн. тонн.

Вугледобувні підприємства сфери управління Мінвуглепрому в січні-червні 2010 року перевиконали встановлене міністерством планове завдання з видобутку вугілля на 3,7%, або 655,7 тис. тонн, зокрема по видобутку коксівного вугілля, – на 3,2%, або 132,7 тис. тонн, енергетичного – на 3,8%, або 523 тис. тонн.

Підприємства Мінвуглепрому у січні-червні ц.р. видобули 18,585 млн. тонн рядового вугілля, у т.ч. коксівного – 4,235 млн. т, енергетичного – 14,350 млн. тонн.

Як повідомляв УНІАН, в 2009 році вугледобувні підприємства України скоротили видобуток вугілля на 7%, або 5,436 млн. тонн, в порівнянні з 2008 роком – до 72,219 млн. тонн.