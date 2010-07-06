Депутати хочуть заборонити Нафтогазу використовувати газ

Народні депутати Сергій СОБОЛЄВ і Роман ЗВАРИЧ пропонують зобов'язати Кабінет міністрів України заборонити НАК "Нафтогаз України" використовувати природний газ, призначений для споживання в Україні, а також оборотні та інші кошти компанії для погашення будь-яких боргових зобов'язань перед компанією RosUkrEnergo відповідно до рішень міжнародних судових інстанцій.

Проект відповідної постанови Верховної Ради (№6656 від 5 липня) оприлюднено на сайті парламенту.

Водночас депутати пропонують зобов'язати Міністерство юстиції України, у разі видачі судом України виконавчого листа щодо рішення Арбітражного інституту Стокгольмської торговельної палати у справі НАК "Нафтогаз України" проти RosUkrEnergo, звернутися в Арбітражний інститут Стокгольмської торговельної палати з проханням надати роз'яснення щодо способу виконання вказаного судового рішення.

Крім того, депутати пропонують заборонити Кабінету міністрів України використовувати бюджетні кошти і кошти, надані Україні міжнародними фінансовими організаціями, для погашення будь-яких боргових зобов'язань НАК "Нафтогаз України" перед RosUkrEnergo відповідно до рішень міжнародних судових інстанцій.

Також депутати пропонують заборонити Кабінету міністрів України без дозволу Верховної Ради України, оформленого відповідною постановою, здійснювати будь-які кроки для погашення боргових зобов'язань НАК "Нафтогаз України" перед RosUkrEnergo відповідно до рішень міжнародних судових інстанцій.

Нагадаємо, 8 червня Арбітражний інститут Стокгольмської торговельної палати зобов'язав НАК "Нафтогаз України" повернути RosUkrEnergo 11 млрд. куб. м газу і надати додатковий об'єм газу у розмірі 1,1 млрд. куб. м у якості неустойки за порушення умов контракту.

1 липня Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію для розслідування підсумків рішення Стокгольмського арбітражу.