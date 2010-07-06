IFC скерує в Україну до 2016 року не менше 100 млн. дол.

International Finance Corporation (IFC), член групи Всесвітнього банку, скерує на реалізацію програми інвестицій в ресурсоефективність в Україні з 2010 до 2015 ріку як мінімум 100 млн. дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила керівник програми інвестицій в ресурсоефективність і чистіше виробництво IFC в Європі і Центральній Азії Яна ГОРБАТЕНКО сьогодні на прес-конференції в Києві.

За її словами, мета програми - стимулювання інвестицій в проекти, які націлені на ефективніше використання ресурсів, сприяння впровадженню кращих практик у сфері ресурсоефективності. Також програма допомагатиме покращувати економічну результативність і екологічні характеристики діяльності українських компаній, переважно з сектору агробізнесу.

"Фокусом програми буде робота в секторі агробізнесу, який є пріоритетним для IFC в Україні", - додала керівник програми.

При цьому вона повідомила, що програма має три складові частини: пряме консультування і фінансування, інформування і державна політика.

Також Я. ГОРБАТЕНКО зазначила, що за реалізації програми інвестицій в ресурсоефективність в Україні IFC прагне досягти: принаймні 150 млн. дол. інвестицій в проекти, націлені на ресурсоефективність (100 млн. дол. власні ресурси IFC і 50 млн. дол. - інші джерела); заощадження енергії у 100 тис. МВт/год щорічно; щорічного зменшення обсягу відходів у розмірі 150 тис. тон; заощадження 2 млн. літрів води; попередження викиду понад 230 тис. тон парникових газів на рік.

Довідка УНІАН. International Finance Corporation (IFC) - член групи Всесвітнього банку. За 2009 фінансовий рік IFC інвестував 14,5 млрд. дол., що сприяло припливу капіталу в країни, що розвиваються, під час фінансової кризи.