Україна повністю розрахувалася з Росією за червневий газ

НАК «Нафтогаз України» повністю розрахувалася з ВАТ «Газпром» за поставлений у червні цього року російський газ.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні по зв`язках з громадськістю НАК «Нафтогаз України».

У повідомленні наголошується, що зокрема, НАК «Нафтогаз України» перерахувала ВАТ «Газпром» майже 710 млн. дол. США за імпортований у червні 2010 року природний газ.

Також компанія нагадує, що відповідно до умов додаткової угоди до базового контракту, яка була укладена між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» 21 квітня 2010 року, ціна природного газу визначається з урахуванням знижки у розмірі 100 дол. за 1 тис. куб. м.

Довідка УНІАН. Згідно з контрактом від 19 січня 2009 р., НАК "Нафтогаз України" зобов`язаний щомісячно направляти ВАТ "Газпром" платежі за газ не пізніше за 7 число місяця, наступного за поставками. У разі першого ж неплатежу контракт між компаніями передбачає перехід на авансову систему розрахунків.

Україна до сьогоднішнього дня вчасно і в повному обсязі розраховується з «Газпромом» за поставлений газ.