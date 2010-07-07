Уряд відклав затвердження фінплану Нафтогазу

Кабінет міністрів України відклав затвердження фінансового плану НАК «Нафтогаз України» на 2010 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам міністр палива та енергетики Юрій БОЙКО.

«Документ не розглядався. Його необхідно допрацювати», - сказав міністр.

Нагадаємо, що відповідне питання було внесено до порядку денного сьогоднішнього засідання уряду.

Як повідомляв УНІАН, 23 червня Ю.БОЙКО на засіданні Кабінету міністрів заявив, що НАК «Нафтогаз України» планує завершити поточний рік із дефіцитом не більше 1% ВВП.

«Враховуючи всі заходи, які були здійснені останнім часом компанією, - скорочення витрат і збільшення прибуткової частини - ми виходимо з мінімальним дефіцитом, який визначено у фінансовому плані. Це 1% ВВП», - сказав Ю.БОЙКО.

Раніше прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляв, що дефіцит «Нафтогазу» на кінець поточного року становитиме 10 млрд. грн.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу й нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти й газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.