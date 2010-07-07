Розподільні мережі 43 обл- та міськгазів залишаться на їх балансі

Кабінет міністрів України своєю постановою відмінив постанову Кабміну №775 від 10 червня 2009 р., якою передавалися на баланс дочірньої компанії НАК "Нафтогаз України" державні газорозподільні мережі 43 регіональних газопостачальних компаній (обл- і міськгази).

Відповідна постанова №547 від 5 липня 2010 р. опубліковано на сайті Верховної Ради.

Нагадаємо, згідно з постановою Кабміну №775 від 10 червня 2009 р. газорозподільні мережі втратило ВАТ "Вінницягаз", "Волиньгаз" "Гадячгаз", "Дніпропетровськгаз", "Дніпрогаз", "Донецькміськгаз", "Донецькоблгаз", "Житомиргаз", "Закарпатгаз", "Запоріжгаз", "Івано-Франківськгаз", "Київоблгаз", "Кіровоградгаз", "Коростишевгаз", "Кременчуггаз", "Криворіжгаз", "Кримгаз", "Львівгаз", "Луганськгаз", "Лубнигаз", "Макіївкагаз".

До списку також увійшли "Маріупольгаз", "Мелітопольгаз", "Миколаївгаз", "Одесагаз", "Полтавагаз", "Рівнегаз", "Севастопольгаз", "Сумигаз", "Тернопільгаз", "Тернопольміськгаз", "Тисменицягаз", "Уманьгаз", "Харківгаз", "Харківміськгаз", "Херсонгаз", "Хмельницкгаз", "Чернівцігаз", "Черкасигаз", "Чернігівгаз", "Шепеіовкагаз", "Козовагаз" і "Києво-Святошинськгаз".

Крім того, дочірньому підприємству "Нафтогазу України" були передані також газорозподільні мережі, що знаходяться на балансі інших дочірніх компаній НАК "Нафтогаз України": ДК "Газ України", ДК "Укртрансгаз", ДК "Укргазвидобування" і ВАТ "Чорноморнафтогаз".

4 серпня 2009 року НАК "Нафтогаз України" відповідно до статуту компанії і за узгодженням з Міністерством палива і енергетики України завершила створення дочірнього підприємства (ДП) "Нафтогазмережі", яке було створено на виконання постанови Кабінету міністрів України №775 від 10 червня 2009 року "Про підвищення ефективності управління державним майном газорозподільних мереж".

Довідка УНІАН. Розподільні газові мережі, які є державною власністю у 2001 році, згідно з угодою з ДК "Газ України" НАК "Нафтогаз України", були передані облгазам в користування.

Загальна протяжність українських газорозподільних мереж складає понад 300 тис. км.