В Китаї керівництво шахт зобов'язали спускатись в забої

Уряд Китаю ухвалив рішення зобов`язати керівників вугільних шахт спускатися в забої разом з робітниками, щоб на місці відстежувати дотримання техніки безпеки. Про це повідомляє сьогодні ІТАР-ТАРС з посиланням на агентство Синьхуа.

Відповідне рішення було ухвалене на спеціальному засіданні Держради КНР, скликаному в середу головою уряду Вень Цзябао, на якому були розглянуті питання безпеки на виробництві. "Необхідно поліпшити управління у області забезпечення безпеки на виробництві. У зв`язку з цим, керівники вугільних та інших гірничодобувних підприємств повинні встановити порядок, відповідно до якого вони за певним графіком спускатимуться в забої і підніматимуться на поверхню разом з шахтарями", - йдеться в заяві за підсумками засідання.

У числі тем, що обговорювалися, були також питання, що стосуються поліпшення діяльності відповідальних за безпеку на виробництві відомств. Уряд вимагає підвищити рівень технічного оснащення рятувальних служб, поліпшити рівень їх підготовки і прискорити процес технічного переоснащення підприємств.

Гірничодобувна галузь в Китаї вважається найнебезпечнішою в світі. Щорічно в результаті різних інцидентів на шахтах країни гинуть тисячі гірників.