Vanco та Україна підуть на мирову?

Компанія Vanco Prуckerchenska Ltd. (Британські Віргінські острови) розпочала переговори з урядом України з метою підписання мирової угоди.

Про це сказано в повідомленні Vanco Prуckerchenska, переданому УНІАН.

У повідомленні наголошується, що компанія Vanco Prуckerchenska і держава Україна припинили на 3 місяці арбітражний процес у Стокгольмському арбітражному суді й розпочали переговори, метою яких є мирне врегулювання спору відносно Угоди про розподіл продукції (СРП).

«Наша позиція полягає в тому, щоб частиною можливої мирової угоди стали гарантії, які б впродовж усього періоду реалізації проекту з розробки Прикерченської ділянки континентального шельфу Чорного моря убезпечили нашу компанію від того втручання й блокування діяльності, з якими нам довелося зіткнутися за часів роботи попереднього Кабінету Міністрів. Ми вважаємо, що зараз є всі шанси вирішити спірні питання й підписати мирову угоду», – зазначив президент компанії Vanco Prуckerchenska Джим БАУН.

При цьому він висловив упевненість, що компанії вдасться швидко підписати мирову угоду. «Впевнений, що при існуючому конструктивному підході нинішнього уряду ми зможемо досить швидко досягти угоди, й, таким чином, Україна зможе просунутися на шляху до власної енергетичної незалежності. Мирне врегулювання ситуації також стане потужним позитивним сигналом для міжнародних нафтовидобувних компаній, іноземних інвесторів про те, що Україна дійсно відкрита для бізнесу», – зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 12 травня ц.р. міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ заявив, що Кабінет Міністрів України пропонує компанії Vanco Prykerchenska укласти мирову угоду в тяжбі, пов`язаній із розірванням урядом України угоди про розподіл продукції.

Довідка УНІАН. У 2006 році Vanсo International Ltd. виграла перший відкритий конкурс і уклала в жовтні 2007 р. із Кабінетом міністрів України Угоду про розподіл продукції (СРП), що видобувається в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря.

Vanco International передала всі права й обов`язки з СРП компанії Vanco Prykerchenska.

25 квітня 2008 року Мінприроди анулювало ліцензію компанії Vanco Prуckerchenska Ltd. на користування надрами.

21 травня 2008 року Кабінет міністрів України ухвалив рішення про односторонній вихід із угоди з компанією Vanco про розподіл продукції.

17 липня 2008 року компанія Vanco Prуckerchenska почала арбітражний процес проти України відповідно до вимог Арбітражного інституту Торгової палати міста Стокгольм (Швеція) щодо конфлікту з СРП.

До цього часу в Україні було укладено лише одну угоду про розподіл продукції.