Мито на імпорт палива ударить по якості

Ініціатива Міністерства палива і енергетики України ввести мита на імпорт нафтопродуктів може привести до того, що мита стимулюватимуть постачання менш якісного палива з країн СНД.

Таку думку висловив глава представництва компанії «Орлен Летува» в Україні Ігор МАЙСТРЕНКО, повідомили УНІАН в прес-службі компанії.

У повідомленні наголошується, що запровадження мит на імпорт нафтопродуктів зробить неможливим завезення в країну високоякісного палива стандарту Євро-5 з країн Євросоюзу – Литви, Румунії, Польщі, які на сьогодні є найбільшими експортерами цього сучасного палива в Україну.

«Мита на імпорт не вирішать проблему демпінгу окремих країн-експортерів, яка так турбує українських переробників і євроекспортерів, до яких належить і «Орлен Летува». З Білоруссю, Росією, Казахстаном у України діють міжурядові угоди про вільну торгівлю, і це означає, що українські мита на імпорт з цих держав розповсюджуватися не будуть, тоді як нафтопродукт з країн ЄС стане недоступним для споживача через неконкурентоспроможності», – вважає І.Майстренко.

Глава українського представництва «Орлен Летува» також повідомив, що компанія сприйняла «з великим розчаруванням» намір Мінпаленерго продовжити дію старих стандартів якості палива до 2013 року.

І.Майстренко вважає, що в даній ситуації найбільш оптимальним є запровадження диференційованої ставки оподаткування нафтопродуктів залежно від їх якості.

«У Європі перехід на нові стандарти жорсткіший: не відповідаєш нормативам – не маєш права торгувати. В Україні можна піти по компромісному варіанту, забезпечивши подальшу роботу і поступову модернізацію виробництв, а також зберігши канали поставок високоякісного імпорту», – відзначив він.

«Орлен Летува» закликає уряд України до детального обговорення цих питань і готова «всесторонньо сприяти виробленню зваженого рішення в цих украй важливих економічних, екологічних і соціальних питаннях».

Довідка УНІАН. Компанія «Орлен Летува» створена на базі компанії «Мажейкю нафта» і є дочірного підприємства «Концерн «Орлен» (Польща).