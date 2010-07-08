Україна і Білорусь підпишуть угоду про транзит нафти

Україна і Білорусь мають намір до кінця тижня підписати міжурядову угоду про співпрацю у сфері транспортування нафти через територію України до Білорусі.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства палива та енергетики України.

У повідомленні наголошується, що підписання цієї угоди сприятиме реалізації спільних інтересів двох країн щодо розвитку взаємовигідної співпраці в нафтовій галузі.

«Білоруська сторона висловила зацікавленість у налагодженні співпраці щодо поставок нафти на білоруські нафтопереробні заводи з використанням нафтотранспортної системи України й залізничного транспорту України та Республіки Білорусь», – зазначається в повідомленні.

За даними прес-служби, Україна має технічні можливості для прийому нафти в чорноморських портах, її перевалки й подальшого транспортування до Білорусі з використанням залізничного та трубопровідного транспорту відповідно до запропонованих білоруською стороною обсягів – до 4 млн. тонн нафти в період із 1 травня 2010 року по квітень 2011 року, з подальшим збільшенням до 10 млн. тонн нафти на рік.

Також у повідомленні зазначено, що реалізація угоди сприятиме ефективному використанню транспортної інфраструктури України, дозволить збільшити обсяги транспортування нафти по території України трубопровідним і залізничним транспортом, а також зберегти позиції України як провідної транзитної держави.

Як повідомляв УНІАН, згідно з домовленостями президентів Білорусі Олександра ЛУКАШЕНКА і Венесуели Уго ЧАВЕСА, Мінськ планує купити у Каракаса 4 млн. тонн нафти в 2010 році й 10 млн. тонн – у 2011 році. Венесуельська нафта, що купується Білоруссю, надходить із Венесуели танкерами в порт Одеси, а звідти доставляється на Мозирський НПЗ залізницею транзитом через Україну.

Нафта з Венесуели транзитом через Україну вже почала надходити на Мозирський НПЗ.