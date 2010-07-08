«Укргазвидобування» впроваджує екологічний моніторинг

ДК «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України» завершила екологічний моніторинг стану атмосферного повітря на Ланнівському газоконденсатному родовищі (Харківська обл.).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДК «Укргазвидобування».

У повідомленні наголошується, що за результатами дослідження, проведеними відділом екологічних досліджень УкрНДІгазу було виявлено, що після проведеної реконструкції Ланнівського промислу валові викиди зменшилися в 1,5 разу, порівняно з попередніми дослідженнями, які проводилися в минулі роки.

Компанія відзначає, що фактичні викиди забруднюючих речовин від стаціонарних джерел забруднення не перевищують показників нормативних граничнодопустимих концентрацій. Із жодної із забруднюючих речовин не виявлено перевищення норм чинного природоохоронного законодавства України у сфері охорони атмосферного повітря.

Суттєвого зменшення шкідливих викидів на Ланнівському родовищі вдалося добитися завдяки проведенню комплексній реконструкції газопромислу. Зокрема, на родовищі було здійснено заміну енергетичних агрегатів і установки низькотемпературної сепарації.

За словами директора ДК «Укргазвидобування» Юрія БОРИСОВА, компанія постійно проводить роботи із зменшення техногенного навантаження на навколишнє середовище. «Це лише початок нашої роботи в екологічній сфері. Ми прагнемо, щоб «Укргазвидобування» стала першою серед нафтогазовидобувних компаній України у сфері охорони навколишнього середовища», - додав Ю.БОРИСОВ.

Довідка УНІАН. Ланнівське газоконденсатне родовище розташоване в південно-східній частині Дніпровсько-Донецької западини на території Красноградського району (Харківська обл.). Родовище відкрите в 1965 р, початкові запаси газу приблизно 10 млрд куб. м. Розробку родовища здійснює ДПУ «Шебелинкагазвидобування».