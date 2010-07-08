ВР планує захистити нафтохімічну галузь від кризи

Верховна Рада України прийняла у першому читанні проект закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо послаблення негативного впливу світової фінансової і економічної кризи на вітчизняну нафтохімічну галузь".

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 264 з 427 народних депутатів України, зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроект пропонує внести зміни до Закону України "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари (продукцію)".

Зміни передбачають можливість ввезення на територію України легких і важких дистилятів, які використовують як сировину для піролізу у виробництві етилену з застосуванням нульової ставки акцизного збору. З метою контролю над сплатою акцизного збору і цільовим використанням імпортованих легких і важких дистилятів імпортерам пропонують оформляти вексель, авальований банком. У разі підтвердження використання сировини за цільовим призначенням, вексель вважатиметься погашеним.

Також законопроект передбачає звільнення від сплати ввізного мита легких і важких дистилятів, які використовуються виключно як сировина для піролізу у виробництві етилену, які ввозитимуться підприємствами - виробниками етилену відповідно до укладених зовнішньоекономічних договорів (контрактів). У разі порушення вимог щодо цільового використання імпортованої сировини імпортер зобов'язаний буде сплатити ввізне мито у порядку, визначеному законом.