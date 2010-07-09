Кабмін виділив 793,1 млн. грн. на інвестпроекти

Кабінет Міністрів України вирішив виділити із Стабілізаційного фонду державного бюджету 793,1 млн. грн. на розвиток і технічне переоснащення вугле- й торфовидобувних підприємств в 2010 році.

Про це УНІАН повідомили в департаменті інформації й масових комунікацій Секретаріату Кабміну з посиланням на відповідне рішення, прийняте на засіданні уряду в середу, 7 липня.

Згідно з повідомленням, своїм рішенням Кабмін затвердив відповідний перелік інвестпроектів, які фінансуватимуться за рахунок коштів Стабфонду в 2010 році. Кошти буде виділено на безповоротній основі. Розпорядником коштів визначено Міністерство вугільної промисловості.

Як повідомляв УНІАН, Мінвуглепром підготував 63 інвестиційних проекти в державному вугледобувному секторі на загальну суму 47,4 млрд. грн. Реалізація проектів розрахована на 5 років. Джерелами фінансування інвестпроектів повинні стати як бюджетні кошти, так і кошти приватних інвесторів, а також кредити банків. Як відзначав Мінвуглепром, уже в поточному році на реалізацію цих проектів необхідно спрямувати 6,9 млрд. грн. (Донецькій – 3,4 млрд. грн., Луганській, – 3 млрд. грн., Львівській, – 0,4 млрд. грн. і Волинській – 0,1 млрд. грн.).