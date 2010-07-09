Знижено коефіцієнт для рентної плати за нафту

Міністерство економіки України знизило корегуючий коефіцієнт для розрахунку рентної плати за нафту і газовий конденсат за червень 2010 року на 4,1%, у порівнянні зі встановленим для травня ц.р. – до 1,043.

Про це сказано в повідомленні, розміщеному на сайті Мінекономіки.

Згідно з повідомленням, розрахунок показника проводився з урахуванням середньої вартості нафти Urals на Міжнародній нафтовій біржі, яка в червні 2010 року знизилася до 70,62 дол. за баррель, у порівнянні з 73,7 дол. в травні 2010 року.

Довідка УНІАН. Корегуючий коефіцієнт до рентної плати за нафту розраховується Міністерством економіки щомісячно з урахуванням співвідношення середньої ціни нафти Urals на Лондонській біржі і базової ціни нафти – 100 доларів за баррель.

Базові ставки ренти, до яких застосовується корегуючий коефіцієнт, затверджені законом, прийнятим Верховною Радою в червні 2008 року. Для нафти і газового конденсату, які видобуваються з глибини до 5000 м, базова ставка ренти встановлена на рівні 1529,9 грн./тонна, з більшої глибини – 566,1 грн./тонна.