«Укрнафта» змінить наглядову раду та статут

Акціонери ВАТ "Укрнафта" на зборах акціонерів 26 серпня розглянуть питання про зміну членів і голови наглядової ради компанії.

Про це сказано у повідомленні акціонерного товариства, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, до порядку денного зборів включені також питання про зміну складу ревізійної комісії і внесення змін у статут компанії, а також про переведення акцій в бездокументну форму.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня у Києві відбулися збори акціонерів "Укрнафти", для участі в якому реєструвалися акціонери і їх представники, що володіють 91,71% акцій. Тоді акціонери компанії схвалили угоду про співпрацю і взаєморозуміння між компанією, її міноритарними акціонерами і НАК "Нафтогаз України". Також було прийнято рішення про виплату 5,087 млрд. грн. дивідендів за 2006-2008 роки.

Довідка УНІАН. ВАТ "Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, яка добуває 75% нафти і газового конденсату від загального обсягу видобутку в країні.

50%+1 акція "Укрнафти" належать НАК "Нафтогаз України", 42% акцій контролює група "Приват".