СБУ затримала колишнього заступника керівника “Нафтогазу” Діденка

Співробітники Служби безпеки України затримали колишнього заступника керівника НАК "Нафтогаз України" Ігоря ДІДЕНКА.

Про це кореспондентові УНІАН повідомило джерело, наближене до СБУ.

За словами співрозмовника агентства, І. ДІДЕНКО був затриманий за "ряд зловживань в економічній сфері".

Як повідомляв УНІАН, 11 червня голова СБУ Валерій ХОРОШКОВСКИЙ заявив, що Служба безпеки України порушила кримінальну справу за фактом нанесення Державі Україна збитків у зв`язку з рішенням Стокгольмського арбітражу за позовом компанії "РосУкрЕнерго" до НАК "Нафтогаз України".