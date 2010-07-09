СБУ офіційно підтвердила затримання Діденка

У прес-центрі СБУ офіційно підтверджують факт затримання колишнього першого заступника голови НАК "Нафтогаз України" Ігоря ДІДЕНКА.

Як повідомила УНІАН начальник прес-центру СБУ Марина ОСТАПЕНКО, затримання І. ДІДЕНКА відбулося сьогодні у рамках проведення слідчих дій у кримінальній справі, яка була порушена щодо нього 10 червня цього року за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата чужого майна у особливо великих розмірах) Карного кодексу України.

Водночас вона не змогла уточнити: І. ДІДЕНКО затриманий на 72 години або за рішенням суду, який обрав йому такий запобіжний захід.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на джерело, співробітники Служби безпеки України затримали І.ДІДЕНКА. За словами співрозмовника агентства, І. ДІДЕНКО був затриманий за підозрою в можливому вчиненні "зловживань в економічній сфері”.