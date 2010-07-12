J.P.Morgan готовий надати «Укренерго» 200-300 млн. доларів кредиту

Міжнародна фінансова установа J.P.Morgan (Велика Британія) готова надати кредит НЕК «Укренерго» обсягом 200-300 млн. дол. США під гарантії уряду України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі НЕК за підсумками зустрічі, що відбулася 1 липня між представниками «Укренерго» і J.P.Morgan, під час якої обговорювалися питання щодо можливих шляхів співпраці.

Згідно з повідомленням, сторони констатували, що у разі взаємної зацікавленості продовжать обговорення умов надання кредитів. Під час зустрічі було наголошено, що J.P.Morgan кредити у гривнях не надає.

Довідка УНІАН. НЕК "Укренерго" опікується диспетчерським управлінням Об`єднаною енергосистемою України і експлуатацією магістральних ліній електропередач України.