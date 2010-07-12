«Газ України» укладатиме угоди лише за повного розрахунку

ДК "Газ України" укладатиме договори з підприємствами комунальної теплоенергетики (ТКЕ) на постачання природного газу в новому опалювальному сезоні 2010-2011 рр. за умови їх повного розрахунку за природний газ, спожитий з 1 жовтня 2009 р.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, хоча упродовж минулого тижня заборгованість тепловиробників за спожитий з 1 жовтня 2010 р. газ дещо зменшилася (на 1% або на 32 млн. грн.), загальний стан погашення боргу перед компанією залишається незадовільним.

На 9 липня підприємства ТКЕ сплатили 75% вартості спожитого в минулому опалювальному сезоні природного газу. Заборгованість теплопостачальних підприємств за цей період перевищує 2,5 млрд. грн.

Найбільші борги за газ наростили підприємства ТКЕ Донецької (489 млн. грн.), Дніпропетровської (350 млн. грн.), Луганської (282 млн. грн.), Харківської (276 млн. грн.), Одеської (141 млн. грн.) і Київської (103 млн. грн.) областей.

На 9 липня заборгованість столичної енергокомпанії АЕК "Київенерго" перед ДК "Газ України" за 2009-2010 рр. перевищує 2 млрд. грн. (рівень оплати у 2010 р. - 47%).

Гірший рівень розрахунків за спожитий з 1 жовтня 2009 р. природний газ демонструють тепловиробники Закарпатської - 39%, Луганської, - 45%, Житомирської областей, - 59%, і м. Севастополь - 55%.

Водночас, підприємства ТКЕ Миколаївської області розрахувалися за спожитий природний газ на 99% Чернівецької - на 93%, Полтавської, - на 91%.

Як зазначають у компанії, підприємства ТКЕ не поспішають також погашати заборгованість за газ, спожитий упродовж попереднього опалювального сезону 2008-2009 рр. Сума боргу за цей період складає понад 1,9 млрд. грн. (оплата - 78%).

Як підкреслюють у повідомленні, за наявності у підприємств ТКЕ заборгованості за природний газ, спожитий з 1 жовтня 2009 р., ДК "Газ України" не бачить законних підстав для укладання з боржниками договорів на постачання природним газом в новому опалювальному сезоні 2010-2011 рр. Компанія не виділятиме таким підприємствам планових об`ємів природного газу на початок опалювального сезону.

У компанії наголошують, що значна заборгованість підприємств теплоенергетики за природний газ ускладнює акумуляцію Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" коштів для проведення своєчасних і повних розрахунків за імпортований природний газ і підготовку до нового опалювального сезону 2010-2011 рр.