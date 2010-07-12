«Газпром» втратив мінімум 4,7 млрд. доларів

Російський газовий монополіст ВАТ «Газпром» через торішню газову війну з головним транзитером свого газу у Європу Україною втратив, принаймні, 4,7 млрд. дол. США.

Про це сказано в аналізі Центру Східних досліджень (OSW, Варшава), переданому агентству УНІАН.

Згідно з аналізом, здійсненому на основі опублікованого в кінці червня «Газпромом» фінансового звіту за минулий рік, втрати найбільшої компанії Росії через припинення поставок через Україну можуть бути на порядок більшими, ніж офіційні оцінки.

Експерт центру Ева ПАШИЦ відзначила, що газова війна з Україною, яка майже на три тижні залишила без поставок газу низку країн Євросоюзу, змусила європейців активізувати пошук альтернативних російському джерел поставок газу на європейський континент.

Крім того, Єврокомісія стала активніше підтримувати розвиток енергозберігаючих технологій і поновлюваних джерел енергії.

Такі дії, на думку експерта, змусять «Газпром» переглянути свої дуже оптимістичні плани з розвитку, зокрема, і експансії на європейський ринок.

Більше того, розвиток конкуренції на європейському газовому ринку може привести до скорочення частки поставок російського газу з нинішніх 25%.

Експерт відзначила, що, згідно з офіційною статистикою, доходи «Газпрому» від поставок газу до Європи минулого року скоротилися на 5 млрд до 36,8 млрд дол.

Минулого року «Газпром» встановив антирекорд за всю свою історію, видобувши близько 460 млрд куб. м газу проти 550 млрд кубометрів в 2008 році.

Експорт газу до Європи впав на 9% до близько 150 млрд кубометрів, а продажі на внутрішньому ринку на 7% - до 260 млрд куб. м.

Як повідомляв УНІАН, російський «Газпром» на початку 2009 року тимчасово припинив поставки газу до України, територією якої монополіст поставляє 80% російського газу до Європи – через суперечки про умови поставок газу до самої України і його транзиту.