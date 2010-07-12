Експерти: Закон про ринок газу не дозволить залучати інвестиції

Закон «Про принципи функціонування ринку природного газу» не дозволяє заулчати інвестиції для розвитку підприємств газодобувної сфери.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловили сьогодні на прес-конференції в Києві експерти з енергетичних питань Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ, Володимир ОМЕЛЬЧЕНКО (Центр Разумкова), Валерій БОРОВИК ("Нова енергія України").

Зокрема, складнощі із залученням інвестицій виникатимуть у зв`язку з тим, що держава залишає за собою право встановлювати ціни, за якими газодобувні компанії зможуть продавати видобутий газ внутрішнім споживачам. При цьому, відзначили експерти, немає жодних сумнівів, що ціни будуть, як і зараз, занижені з політичних причин.

«Ті організації, які видобуватимуть газ, - а частка держави в цих організаціях більше 50%, - зобов`язані будуть продавати його за цінами, які встановлюються державою. Мені здається, що за таких обставин мало хто з серйозних інвесторів прийде на українські підприємства газовидобутку», - відзначив Б.Соколовський.

У свою чергу, В.Омельченко відзначив, що ціни, за якими видобувні підприємства зможуть продавати газ, дозволять їм лише покривати виробничі витрати. «Там будуть враховані лише експлуатаційні витрати, і жодних інвестиційних коштів на розвиток галузі. Такий механізм діє тривалі роки, і це привело до повної деградації газової галузі, оскільки інвестиції не йдуть», - відзначив експерт.

Разом з цим, Б.Соколовський підкреслив, що норма закону, яка визначає порядок доступу суб`єктів ринку до системи транзиту через Україну, практично «виписана під «Газпром».

«Таке враження, що закон виписаний під «Газпром». Згідно з цим законом, «Газпром збут Україна» (дочірня компанія ВАТ «Газпром», створена для роботи на українському ринку – УНІАН) матиме необмежені права”, - відзначив експерт.

Серед позитивних моментів документа всі експерти відзначили розмежування в законі

функцій транзиту, видобутку і розподілу газу, що, на їх думку, відповідає загальноєвропейським правилам.

Як повідомляв УНІАН, 9 липня Верховна Рада України прийняла в цілому Закон «Про принципи функціонування ринку природного газу».