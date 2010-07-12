“Газпром” намагається завадити будівництву “Набукко”

ВАТ “Газпром” запросило німецький концерн RWE взяти участь у реалізації російського проекту газопроводу “Південний потік”, що зробить неможливим будівництво конкурентного газопроводу “Набукко”.

Як повідомляє “Німецька хвиля”, про це пише сьогодні газета ділових кіл Німеччини Handelsblatt з посиланням на власні джерела. За інформацією видання, відповідну пропозицію передав німецькій стороні заступник голови правління “Газпрому” Олександр МЕДВЕДЄВ.

Як відомо, нагадує “Німецька хвиля”, “Південний потік” є прямим конкурентом ініційованого кількома європейськими енергетичними концернами проекту газопроводу “Набукко”. Плани його спорудження підтримує передусім Європейський Союз, з метою зменшення залежності від поставок російського газу.

RWE входить до міжнародного концерну, створеного для реалізації проекту “Набукко”. Якщо “Газпрому” вдасться “переманити” RWE, то реалізація побудови газопроводу “Набукко” буде практично неможливою, пише Handelsblatt.

Довідка УНІАН. З метою диверсифікації маршрутів експортних постачань природного газу ВАТ «Газпром» планує будівництво газопроводу через акваторію Чорного моря в країни Південної і Центральної Європи – проект «Південний потік».

Передбачається, що морська ділянка газопроводу пройде по дну Чорного моря від компресорної станції «Російська» на російському побережжі до узбережжя Болгарії. Його загальна довжина становитиме близько 900 кілометрів, максимальна глибина – більш як два кілометри. Продуктивність морської ділянки «Південного потоку» складе майже 63 млрд. куб. м за рік.

Для реалізації сухопутної частини проекту за кордоном з Болгарією, Сербією, Угорщиною, Грецією, Словенією, Хорватією і Австрією були підписані міжурядові угоди.

Водночас 13 липня 2009 року в Анкарі представники Туреччини, Австрії, Угорщини, Болгарії і Румунії підписали міжурядову угоду про будівництво газопроводу ”Набукко”. Проект передбачає постачання природного газу з Каспійського басейну до Європи в обхід Росії.

Проект ”Набукко” оцінюється в 7,9 млрд. дол. і передбачає транспортування природного газу в європейські країни через Азербайджан, Грузію, Туреччину, Болгарію, Угорщину, Румунію і Австрію. Він стане продовженням уже збудованого газопроводу Баку-Тбілісі-Ерзурум і розрахований на щорічне транспортування 31 млрд. кубометрів газу. На початковій стадії трубопроводом планується перекачувати близько 15 млрд. кубометрів газу. На території Туреччини буде прокладено дві третини газопроводу - близько 2 тисяч кілометрів із 3,3 тисяч.

Розпочати будівництво газопроводу планується в 2010 році, транспортування газу по ньому - в 2014 році.