Лавринович: Мін’юст не отримав рішення Стокгольмського арбітражу

Міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ стверджує, що він досі не бачив рішення Стокгольмського арбітражного суду у справі «RosUkrEnergo» проти НАК «Нафтогаз».

Про це О.ЛАВРИНОВИЧ сказав ТВі, повідомили УНІАН у прес-службі телеканалу.

Також міністр юстиції погано оцінив роботу юридичної компанії Magisters, яка до зміни влади в країні захищала інтереси держави в судовому конфлікті з газовим посередником - компанією RosUkrEnergo. «Magisters погано справлялось», - сказав О.ЛАВРИНОВИЧ.

Між тим міністр палива та енергетики Юрій БОЙКО повідомив телеканалу ТВі, що рішення Стокгольмського арбітражного суду у справі «РосУкрЕнерго» було направлено в Міністерство юстиції. «Ми його давно отримали. Ми ж направили його на аналіз в Міністерство юстиції, як я і повідомляв попередньо», - заявив Ю.БОЙКО.