Печерський райсуд Києва прийняв рішення про арешт Діденка

Печерський районний суд м. Києва обрав для колишнього заступника голови НАК «Нафтогаз України» Ігоря ДІДЕНКА міру запобіжного заходу у вигляді арешту терміном на два місяці.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було оголошено судом сьогодні за результатами засідання.

Суд відхилив клопотання адвокатів про збереження як міру запобіжного заходу підписки про невиїзд, а також клопотання народних депутатів про взяття І.ДІДЕНКА на поруки.

Суд мотивував своє рішення тим, що І.ДІДЕНКО, маючи високий соціальний статус, оскільки свого часу перебував на відповідальній посаді, має можливість перешкоджати слідству, тому для того, щоб це попередити, суд обрав для нього арешт.