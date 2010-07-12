Україна та Білорусь підписали угоду про транзит нафти

Уряди України і Білорусі підписали двосторонню угоду про заходи з розвитку співпраці щодо транспортування нафти до Білорусі територією України.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі першого віце-прем`єр-міністра України Андрія КЛЮЄВА.

Документ підписали сьогодні в Києві А.КЛЮЄВ і перший заступник прем`єр-міністра Республіки Білорусь Володимир СЕМАШКО.

Під час сьогоднішніх переговорів перед підписанням документа сторони пропрацювали всі питання, які зафіксовані в плані двосторонньої співпраці, а також обговорили виконання домовленостей, яких було досягнуто під час останніх зустрічей президентів України і Білорусі Віктора ЯНУКОВИЧА і Олександра ЛУКАШЕНКА.

А.КЛЮЄВ і В.СЕМАШКО домовилися провести чергову зустріч на початку вересня. За словами А.КЛЮЄВА, до цієї зустрічі буде доопрацьовано декілька угод зі співпраці двох країн.

Як повідомляв УНІАН, згідно з домовленостями президентів Білорусі Олександра ЛУКАШЕНКА і Венесуели Уго ЧАВЕСА, Мінськ планує купити у Каракаса 4 млн. тонн нафти в 2010 році і 10 млн. тонн – в 2011 році.

Венесуельська нафта, що купується Білоруссю, надходить танкерами в порт Одеси, а звідти доставляється на Мозирський НПЗ залізницею транзитом через Україну.