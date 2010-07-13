Ф’ючерси на нафту знизилися

Ф'ючерси на нафту за підсумками торгів у понеділок закрилися з пониженням, але при цьому ціни на цей сировинний товар не вийшли за межі торговельних діапазонів, що спостерігаються останнім часом, напередодні економічних даних, які очікують пізніше цього тижня, та початку сезону публікації звітів про прибутки компаній уСША, передає ПРАЙМ-ТАСС.

За підсумками торгів на Нью-йоркській товарній біржі (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котирування серпневих ф'ючерсів на легку малосірчисту нафту знизилися на 1,14 долара, або на 1,5%, до 74,95 долара за барель.

Ф'ючерси на нафту марки Brent на ICE закрилися з пониженням на 1,05 долара - по 74,37 долара за барель.

Зафіксованому у понеділок зниженню цін на нафту передувало рекордне з травня підвищення котирувань нафтових ф'ючерсів за тиждень. Минулого тижня котирування нафтових ф'ючерсів на NYMEX додали 5,5%, отримавши підтримку з боку значного скорочення запасів нафти у США і підвищення фондових індексів, які в останні тижні виступали індикатором очікуваного попиту на нафту.

Водночас у рамках зростання ціни, що спостерігалося останнім часом, на нафту не змогли пробити межі діапазону 70-80 доларів за барель. Трейдери чекають виходу даних, сподіваючись на те, що ці звіти приведуть до зміщення балансу ризиків в позитивну сторону. Між тим, нездатність котирувань нафтових ф'ючерсів просунутися вгору під час важливого літнього сезону водіння у США, під час якого попит на бензин у США досягає піку, викликала побоювання деяких інвесторів щодо того, що подальший рух цін на нафту буде спрямований вниз.

Ціни на нафтопродукти в понеділок продемонстрували значніше зниження. Серпневі ф'ючерси на бензин RBOB у понеділок знизилися в ціні на 4,20 цента, або на 2%, до 2,0280 долара за галон. Котирування серпневих ф'ючерсів на паливневий мазут впали на 3,44 цента, або на 1,7 %, до 1,9913 долара за галон.