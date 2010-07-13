ДПЕК інвестує до 500 млн. грн. у два держпідприємства

"Донбасівська паливно-енергетична компанія" (ДПЕК) виступить інвестором для двох державних вугільних підприємств - "Ровенькиантрацит" та "Свердловантрацит".

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДПЕК.

У повідомленні зазначено, що відповідні інвестиційні пропозиції компанії були узгоджені Міністерством вугільної промисловості України 9 липня 2010 року. Інвестиційний договір з підприємствами діятиме упродовж 5 років з можливістю його продовження.

Згідно з домовленостями, ДПЕК до кінця 2010 року профінансує обидва підприємства у рамках проектів з технічного переоснащення, модернізації і розвитку із застосуванням механізму державно-приватного партнерства. При цьому у ДП "Ровенькиантрацит" та ДП "Свердловантрацит" ДПЕК скерує близько 300 млн. грн. і 200 млн. грн. відповідно.

Компанія наголошує, що основна частина фінансових коштів буде спрямована в капітальне будівництво, очисне і прохідницьке устаткування, що дозволить підготувати до кінця 2010 року понад 30 нових лав на обох держпідприємствах. При цьому ДПЕК у партнерстві з державою здійснюватиме контроль над цільовим використанням і ефективністю розподілу наданих капітальних ресурсів.

Також у повідомленні сказано, що до 2014 року планують збільшити річний видобуток на державних підприємствах в сумі на 3 млн. тон.

Коментуючи цю подію, генеральний директор ДПЕК Максим ТИМЧЕНКО заявив: "Співпраця з двома найбільшими державними підприємствами, що видобувають антрацитове вугілля, є одним із стратегічних пріоритетів нашої компанії і яскравим прикладом державно-приватного партнерства у вугільній галузі. При цьому державні об'єднання отримають стабільного покупця своєї продукції, який сприятиме їх розвитку. У свою чергу, спільна робота з ДП "Ровенькиантрацит" і ДП "Свердловантрацит" дозволить забезпечити вугіллям антрацитових марок потреби генеруючих підприємств ДПЕК, таким чином, досягається синергетичний ефект".

М. ТИМЧЕНКО також сказав, що співпраця не обмежується тільки інвестиційними проектами.

"Місцева влада Ровеньків та Свердловська у травні 2010 року приєдналася до Декларації ДПЕК про соціальне партнерство, яка передбачає участь компанії в розвитку міст. У рамках цієї Декларації, ДПЕК спільно з компанією Chemonics International Inc. і Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) почав у цих містах реалізацію проекту "Локальні інвестиції і національна конкурентоспроможність" (ЛІНК), який спрямований на створення комфортних умов життя для жителів міста, умов для залучення інвестицій і умов для розвитку малого і середнього бізнесу", - додав він.

Довідка УНІАН. "Донбасівська паливно-енергетична компанія" (ДПЕК) - перша приватна вертикально інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи "Систем Кепітал Менеджмент" (СКМ). Підприємства ДПЕК створюють ефективний виробничий ланцюжок з видобутку та збагачення вугілля, генерації і дистрибуції електроенергії.

У вугільний сегмент ДПЕК входять ВАТ "Павлоградвугілля" (що об'єднує десять шахт), ВАТ "Шахта "Комсомолець Донбасу" і п'ять збагачувальних фабрик. За підсумками 2009 року частка ДПЕК у вуглевидобувній галузі України склала 24,4%.