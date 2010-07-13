Прийти на засідання ТСК щодо RUE Бойко "завадив" Азаров

Міністр палива й енергетики України Юрій БОЙКО не зміг взяти участі 12 липня в засіданні тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради України щодо рішення Стокгольмського арбітражного суду, розслідування фактів корупційної діяльності RosUkrEnergo і причетності до цього посадовців органів державної влади, арешту екс-голови Державної митної служби Анатолія МАКАРЕНКА у зв`язку з його участю в нараді під головуванням прем`єр-міністра Миколи АЗАРОВА.

Про це сказано в заяві прес-служби Мінпаливенерго, переданій агентству УНІАН.

У повідомленні наголошується, що закон, який регламентує діяльність тимчасових слідчих комісій, був визнаний 10 вересня 2009 р. неконституційним. Крім того, положення Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» не дають ТСК права викликати посадовців для надання свідчень. Тимчасові слідчі комісії відповідно до статті 6 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» мають право вносити пропозиції про присутність відповідних осіб на пленарному засіданні Верховної Ради під час розгляду питань, підготовка яких здійснюється тимчасовою спеціальною або слідчою комісією.

Також прес-служба відзначає, що, відповідно до наявної інформації, на засіданні ТСК у понеділок, 12 липня, не було кворуму. З 11 народних депутатів присутні були лише 4.

Крім того, на сьогодні постанову про створення тимчасової слідчої комісії щодо рішення Стокгольмського арбітражного суду ще не підписав Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня Арбітражний інститут Стокгольмської торгової палати зобов`язав НАК «Нафтогаз України» повернути RosUkrEnergo 11 млрд. куб. м газу і надати додатковий обсяг газу у розмірі 1,1 млрд куб. м як неустойку за порушення умов контракту.

1 липня Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію для розслідування підсумків рішення Стокгольмського арбітражу.